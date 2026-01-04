ТАСС: нацбаты ВСУ жертвуют обычными солдатами, спасая идеологических нацистов

В российских силовых структурах отметили, что идеологизированные подразделения имеют приоритетное право на отход

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Украинские нацбатальоны спасают своих идеологически настроенных боевиков, отправляя на убой обычных военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В условиях российского наступления тактика нацбатов и идеологически мотивированных подразделений сводится к стратегии сбережения актива за счет принесения в жертву обычных мобилизованных. Как наблюдатель с мест отмечу, что эти формирования редко оказываются в глубоком окружении, так как имеют приоритетное право на отход и доступ к оперативной информации о прорывах", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что бои за Гуляйполя были характерной картиной подобных действий украинских нацподразделений. "Как только фронт начинал сыпаться, "идейные" первыми грузились в бронированные пикапы и западные MRAP, оставляя части теробороны удерживать позиции без связи и поддержки", - уточнил представитель силовых структур.