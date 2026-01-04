ТАСС: ВСУ бросают к Сумам ограниченно годных мобилизованных без опыта

В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о военных батальонов обеспечения учебных центров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область личный состав батальонов обеспечения учебных центров, состоящий из ограниченно годных к военной службе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумское направление в район Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном это ограниченно годные мобилизованные без боевого опыта", - сказал собеседник агентства.