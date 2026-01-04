ТАСС: военных тяжелой мехбригады ВСУ задействуют в "мясных штурмах" под Сумами

В российских силовых структурах сообщили, что переданный личный состав, вероятно, задействуют при штурмах у Варачино и Алексеевки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Военные отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в Сумской области переданы в подчинение егерской бригаде для отправки в "мясные штурмы". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На сумском направлении в подчинение командованию 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ передан батальон 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады в качестве штурмовиков. Переданный личный состав, вероятно, будет задействован в "мясных штурмах" у Варачино и Алексеевки", - сказал собеседник агентства.