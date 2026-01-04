ТАСС: "Птах Мадяра" в Харьковской области используют как заградотряд

Элитное подразделение беспилотных систем ВСУ ищет и уничтожает дезертиров, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Элитное подразделение беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадяра" задействованы в Харьковской области в качестве заградотряда. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Помимо случаев дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в 3-й отдельной тяжелой механизированной бригаде отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом. Для поиска и уничтожения дезертиров на харьковском направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра", - сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. Однако количество случаев дезертирства и самоволок в ВСУ постоянно растет.