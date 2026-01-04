ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Харькове на заводе "Хартрон-Аркос" поражены цеха по производству ударных БПЛА

Редакция сайта ТАСС
03:37

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Цеха по производству ударных дронов ВСУ поражены на заводе "Хартрон-Аркос" в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении точными ударами БПЛА "Герань" поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода "Хартрон-Аркос" в Харькове", - сказал собеседник агентства.

Научно-производственное предприятие "Хартрон-Аркос" во времена СССР принимало участие в создании космической и ракетной техники. 

