Пленный из ВСУ: 30-я механизированная бригада ВСУ несет огромные потери

Нет никаких ротаций или пополнений, рассказал украинский военнослужащий Петр Мельниченко, попавший в плен к ВС РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Личный состав 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ несет огромные потери, нет ротаций или пополнений новыми военнослужащими, рассказал пленный Петр Мельниченко, ранее служивший в бригаде. Видео беседы есть в распоряжении ТАСС.

"Большие потери, очень большие потери. То есть никаких ротаций, никаких пополнений, новых людей нет. Да и где им взяться? У нас в деревнях, когда в отпуск ездил, никого нет. Остались некоторые женщины, и все", - рассказал он.

По словам пленного, ТЦК мобилизовали его, несмотря на отсутствие большого пальца, а полноценной медицинской проверки он не проходил. "Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования", - отметил пленный.

Мельниченко также сообщил, что его отправляли на позицию, обещая прислать замену в течение трех недель, но в итоге обещанная ротация сил не состоялась, и при столкновении с российскими военнослужащими он немедленно принял решение сдаться в плен.