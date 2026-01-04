Над регионами России за ночь сбили 90 украинских БПЛА

Из них 37 аппаратов уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 января до 07:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 37 БПЛА - над территорией Брянской области, 22 БПЛА - над территорией Курской области, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, 11 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевшие на Москву, 4 БПЛА - над территорией Тульской области, 2 БПЛА - над территорией Воронежской области и по 1 БПЛА - над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей", - говорится в сообщении.