Директор ЗАЭС: ВСУ целенаправленно бьют по линиям энергоснабжения станции

Юрий Черничук подчеркнул, что атаки на линии являются "огромнейшей угрозой безопасности"

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 4 января. /ТАСС/. Украинские военные целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом в интервью ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Я думаю, можно так сказать. Насколько это доказуемо или недоказуемо, не знаю. Но воздействие на инфраструктуру, в том числе Запорожской станции, города Энергодара, всего региона нашего - это однозначно осознанные действия", - сказал Черничук, отвечая на вопрос, намеренно ли ВСУ бьют по ЛЭП, питающим Запорожскую АЭС.

Он подчеркнул, что удары ВСУ по линиям являются "огромнейшей угрозой безопасности". Однако "это воздействие продолжается с той или иной долей интенсивности", добавил директор атомной станции.

По его словам, место расположения высоковольтных линий "Днепровская" и "Ферросплавная-1" "не является тайной ни для кого".

"Спутники карту нашей местности видят, поэтому при наличии желания можно попасть куда угодно", - отметил Черничук.

3 января на ЗАЭС сообщили, что действием защиты отключена одна из двух линий энергоснабжения "Ферросплавная-1". Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Осенью 2025 года ЗАЭС на месяц полностью осталась без внешнего энергоснабжения в результате огневого воздействия ВСУ на линии. Все это время персонал станции обеспечивал ее нужды с помощью дизель-генераторов. Восстановить обе ЛЭП удалось только благодаря временному режиму локального прекращения огня, который был установлен при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). После ремонта линии еще несколько раз отключались.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск 5 января.