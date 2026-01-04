Над регионами России уничтожили 42 украинских беспилотника

Из них 12 БПЛА сбили над территорией Рязанской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские силы ПВО с 07:00 до 09:00 мск уничтожили 42 украинских беспилотника над девятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"4 января т. г. в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Рязанской области, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 6 БПЛА - над территорией Воронежской области, по 4 БПЛА - над территориями Курской и Липецкой областей, 2 БПЛА - над территорией Тульской области и по 1 БПЛА - над территориями Орловской, Калужской и Тамбовской областей", - информировали в ведомстве.