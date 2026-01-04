Бойцы РФ направили военным ВСУ дрон с новогодней елкой

На опубликованных видеокадрах коптер взлетает с установленной на аппарат вертикально новогодней елкой

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские бойцы отправили украинским военным на передовой дрон с новогодней елкой, украшенной светящейся гирляндой. Об этом сообщается в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

"Наши бойцы отправили ВСУшникам особенную елку к Новому году. Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам", - говорится в сообщении.

