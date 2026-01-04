В Запорожской области за три часа уничтожили взвод подразделения ВСУ "Скала"

На участках фронта остается много раненых боевиков подразделения, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Взвод элитного подразделения ВСУ "Скала" уничтожен массированными ударами в Запорожской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, на это ушло три часа.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"За три часа "Скала" потеряли взвод боевиков. По ним были нанесены массовые удары в Воздвижевке и Железнодорожном", - сказал Кимаковский.

Кроме того, на этих участках фронта остается много раненых боевиков подразделения. ВСУ пытаются провести их эвакуацию.