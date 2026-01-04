Силы ПВО РФ сбили 210 беспилотников самолетного типа

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 213 беспилотных летательных аппаратов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Средства ПВО России сбили 210 БПЛА противника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 213 беспилотных летательных аппаратов, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 895 танков и других боевых бронированных машин, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 50 778 единиц специальной военной автомобильной техники.