ВСУ за сутки потеряли около 1 220 солдат в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 140 военных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 220 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 140 солдат, от действий группировки "Запад" - до 180, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили более 180, "Центр" - до 410, на направлении "Восток" - до 275 и "Днепр" - до 35 военнослужащих.