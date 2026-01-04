ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ поразили цеха сборки и хранения беспилотников дальнего действия ВСУ

Боевую задачу выполнили с использованием оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов
09:06
обновлено 09:09

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские войска поразили цеха сборки и хранения беспилотников дальнего действия, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - сказали в министерстве. 

