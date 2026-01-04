"Купол Донбасса" в Новый год предотвратил атаки БПЛА ВСУ на узлы энергоснабжения

За неделю предотвращены 198 атак

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по ДНР

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 198 атак беспилотников Вооруженных сил Украины на населенные пункты ДНР. В частности, удалось предотвратить удары противника по ключевым узлам энергоснабжения республики, сообщили в управлении ФСБ России по региону.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 198 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 156 беспилотников, над Горловкой - 42. В новогоднюю ночь противник пытался ударить по ключевым узлам электроснабжения республики", - говорится в сообщении.

В Куйбышевском районе Донецка вблизи распределительной электростанции был перехвачен ударный беспилотник FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой ОФБ-60-ЯУ, рассказали в УФСБ. Кроме того, в Горняцком районе Макеевки ВСУ пытались нанести удар по трансформаторной подстанции двумя барражирующими боеприпасами RAM-2X и ударным БПЛА самолетного типа FP-1, который нес на борту боезаряд ОФБ-60-ЯУ.

"Купол Донбасса", управляемый военнослужащими регионального управления ФСБ, перехватил вражеские дроны. Затем взрывотехники обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, добавили в пресс-службе.