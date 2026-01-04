Над регионами России за три часа сбили 11 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
10:32
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ с 10:00 до 13:00 мск сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Рязанской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
"4 января с 10:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Белгородской области, два - над территорией Курской области и один - над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.