Расчеты ПТРК "Корнет" уничтожили укрепленные пункты ВСУ в Запорожье

В Минобороны отметили, что точными попаданиями укрепленные опорные пункты и находившаяся в них живая сила противника были уничтожены

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Расчеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Запорожской области расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" выявлены укрепленные опорные пункты противника в лесополосах, а также признаки присутствия живой силы в укрытиях. После доразведки и уточнения координат данные были переданы расчетам противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Заняв огневые позиции, расчеты выполнили пуски управляемых ракет с термобарической боевой частью по выявленным целям", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что точными попаданиями укрепленные опорные пункты и находившаяся в них живая сила противника были уничтожены. Поражение целей лишило противника возможности закрепляться на подготовленных позициях и перегруппировываться на данном участке.