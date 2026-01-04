Саперы "Щит и меч" разминировали в ДНР и Херсонской области порядка 500 га

В ходе работ по гуманитарному разминированию были очищены объекты коммунальной инфраструктуры, энергетических сетей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Частная саперная компания "Щит и меч" разминировала в 2025 году в Донецкой Народной Республике и Херсонской области порядка 500 га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Специалисты гуманитарного разминирования компании "Щит и меч" в 2025 году произвели полную очистку от взрывоопасных предметов территорий в Донецкой Народной Республике и Херсонской области общей площадью 476 гектар", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе работ по гуманитарному разминированию были очищены объекты коммунальной инфраструктуры, энергетических сетей. Также была обеспечена безопасность ремонтных бригад при подключении вышек сотовой связи одного из местных операторов. В общей сложности было обнаружено и обезврежено более трехсот взрывоопасных предметов, причем как боеприпасов времен Великой Отечественной войны, так и современного ракетного вооружения и снаряженных боевыми частями беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор компании "Щит и меч" Олег Филин подчеркнул, что все работы были выполнены в срок и прошли проверку контроля качества от соответствующих надзорных структур. "Все контракты были выполнены нашей компанией строго в срок и с надлежащим качеством. Существенным подспорьем стало использование наземных робототехнических комплексов, которые позволили обезопасить работу саперов гуманитарного разминирования в условиях беспилотной опасности и попыток ВСУ сорвать разминирование освобожденных территорий", - рассказал Филин, слова которого приводят в пресс-службе.