Пушилин: ВСУ на фоне успехов ВС РФ стягивают резервы к электростанции в ДНР

Бои идут в Законном, Озерном и Резниковке, отметил глава республики

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на фоне успехов российской армии стягивают резервы к славянской электростанции в Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

"Краснолиманский и северный участки фронта. Здесь мы фиксируем, что идут бои в Законном, Озерном, Резниковке. Сообщается, что противник стягивает резервы к славянской электростанции", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале.