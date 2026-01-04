Пушилин: ВСУ на фоне успехов ВС РФ стягивают резервы к электростанции в ДНР
Редакция сайта ТАСС
17:13
обновлено 17:28
ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на фоне успехов российской армии стягивают резервы к славянской электростанции в Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Краснолиманский и северный участки фронта. Здесь мы фиксируем, что идут бои в Законном, Озерном, Резниковке. Сообщается, что противник стягивает резервы к славянской электростанции", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале.