Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе ж/д станции на константиновском направлении

Глава ДНР также отметил успехи российских бойцов в районе населенного пункта Майское и на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Российские войска продвигаются на константиновском направлении в районе железнодорожной станции, а также делают успехи у Майского. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"На константиновском направлении российские подразделения продвигаются в районе железнодорожной станции, также есть успехи в районе населенного пункта Майское, а также на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале.