Над регионами России за семь часов сбили 253 украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 13:00 до 20:00 мск сбили 253 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"4 января с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 86 - над территорией Брянской области, 53 - над территорией Белгородской области, 39 - над Московским регионом, 27 - над территорией Калужской области, 14 - над территорией Курской области, по 8 БПЛА - над территориями Рязанской и Тульской областей, по 3 - над территориями Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областей, 2 - над территорией Воронежской области и 1 - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.