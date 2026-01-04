Пушилин: ВСУ у Красноармейска пытаются "мимикрировать" под гражданских

Оставшиеся солдаты разбитых украинских подразделений прячутся по подвалам, сообщил глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Остатки разбитых украинских подразделений у освобожденного ВС РФ Красноармейска прячутся по подвалам и пытаются мимикрировать и переодеваться под гражданских. Идет дозачистка, российские силовики их выявляют, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Еще в ряде населенных пунктов идет дозачистка. Противник прячется, переодевается. Часть противника мы выявляем с помощью работы очень серьезной, которую проводят наши специальные службы: ФСБ проводит, МВД, фильтрационные мероприятия. И мы видим разных товарищей, которые пытаются мимикрировать под гражданское население. Дозачистка продолжается еще и в Димитрове, и в Красноармейске, еще какие-то, наверняка, разнородные группы где-то прячутся по подвалам", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские военнослужащие продолжают активную боевую работу и в праздники и количество освобожденных населенных пунктов ДНР продолжает увеличиваться.