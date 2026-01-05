Более 130 казаков прошли программу реабилитации после СВО в 2025 году

В 2026-м планируется увеличить количество участников в несколько раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 130 казаков в 2025 году прошли специализированную казачью программу реабилитации после участия в СВО, в 2026-м планируется увеличить количество участников в несколько раз. Об этом ТАСС сообщил атаман всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов.

3 сентября в пресс-службе ВсКО сообщили, что первая программа реабилитации для казаков после участия в специальной военной операции организована на базе медицинского центра "Решма" ФМБА России. Ожидается, что после реабилитации ветераны боевых действий смогут работать на государственной службе или заниматься гражданской помощью.

"Впервые более 130 казаков, в первую очередь которые получили тяжелые ранения, прошли реабилитацию (в 2025 году). Эта программа продолжится в первую очередь для казаков, которые получили тяжелое ранение. Мы будем смотреть из количества желающих и потом будем смотреть также какие возможности будут. Но это приоритетное направление. Не меньше (получат помощь в 2026 году). Я думаю, что это (число казаков) будет больше в несколько раз", - сказал Кузнецов.

Ранее Кузнецов сообщал, что более 49 тыс. казаков приняли участие в спецоперации на Украине, 19 тыс. находятся в зоне боевых действий. Сформированы 27 казачьих добровольческих подразделений. За время конфликта более 5 тыс. казаков получили государственные награды, 12 - удостоены звания Героя России.