Казаки Волжского и Оренбургского войск впервые примут участие в параде Победы

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщил, что парадные расчеты уже готовятся

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Казачьи подразделения из Волжского и Оренбургского казачьих войск впервые примут участие в параде Победы на Красной Площади в Москве в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов.

"В 2026 году пойдут два парадных расчета: парадный расчет Волжского казачьего войска и парадный расчет Оренбургского казачьего войска. Никогда Волжские и Оренбургские казачьи войска не принимали участие в параде Победы на Красной площади. Для них это будет впервые. И сегодня уже готовятся парадные расчеты обоих казачьих войск, более 85% - это молодежь", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что в 2025 году в параде Победы принимали участие казаки Кубанского, Донского и Терского казачьих войск - впервые сразу три расчета, как у отдельного рода войск.