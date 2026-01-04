Пушилин назвал вопросы воды и жилья основными для ДНР в 2026 году

Часть нового жилья по договоренности с застройщиками отдадут муниципалитетам, рассказал глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин назвал решение проблем с водой и жилую застройку основными направлениями работы властей республики в 2026 году.

"У нас в центре внимания по-прежнему остается строительство, строительство нового жилья. И я вам скажу, с учетом тех разрешений, с учетом тех последних стадий, которые проходят застройщики Донецко-Макеевской агломерации, мы увидим в этом году много и строительных кранов и начало застроек, где-то даже уже будут и оконченные объекты, это тоже очень немаловажно <...>. Помимо тех сложных вопросов, с которыми мы продолжим работать и в этом году, это вопросы водообеспечения, улучшения ситуации, насколько это возможно", - сообщил он в Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что часть нового жилья по договоренности с застройщиками отдадут муниципалитетам. После квадратные метры распределят между разными категориями граждан, теми, кто приезжает трудиться в республику, в том числе и молодыми специалистами.

"Немаловажным остается, что, согласно нашей договоренности с застройщиками, 5% от количества квадратных метров, от количества квартир, поступает в распоряжение муниципалитетов для того, чтобы распределять по всем соответствующим категориям это жилье", - сообщает он.

Пушилин отмечает, что вопрос снабжения республики водой тоже один из ключевых. Скорость нормализации ситуации сейчас зависит от действий на фронте и освобождения Славянска. Ранее глава ДНР сообщал, что в вопросах обхода водной блокады республики используют нестандартные подходы. Тянут новые ветки трубопроводов, бурят скважины. Подвоз воды на спецмашинах в районы со сложной коммунальной обстановкой - тоже один из эффективных методов решения проблемы.