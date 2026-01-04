Над регионами России за три часа сбили 41 украинский БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за 3 часа 41 украинский БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 января с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 14 - над территорией Курской области, 7 БПЛА уничтожено над Московским регионом, в том числе 2, летевших на Москву, 6 - над территорией Рязанской области, по 4 - над территориями Белгородской и Липецкой областей, 3 - над территорией Владимирской области, 2 - над территорией Тверской области и 1 - над территорией Воронежской области", - сказали там.