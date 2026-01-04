МО РФ рассказало о подвиге рядового-гвардейца, сбившего дроны ВСУ

Алексей Шейнмаер сделал это из стрелкового оружия и помог избежать потерь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Гвардии рядовой Алексей Шейнмаер сбил два украинских беспилотника из стрелкового оружия, что позволило избежать потерь среди личного состава и овладеть позициями противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время движения штурмовая группа подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Укрывшись от разрывов, Алексей обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат разведывательного типа, корректирующий огонь миномета. Гвардии рядовой Алексей Шейнмаер занял выгодную позицию и открыл огонь из личного стрелкового оружия, что привело к уничтожению БПЛА противника в воздух", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что боец в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по овладению позициями противника на одном из важных тактических направлений. "Сразу после этого Алексей обнаружил приближающийся к группе вражеский FPV-дрон. Проявив хладнокровие, гвардии рядовой Алексей Шейнмаер точными выстрелами нейтрализовал беспилотник врага, который представлял опасность для штурмовой группы", - добавили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, благодаря отваге и профессиональным действиям Шейнмаера ВС РФ удалось избежать потерь среди личного состава, а также овладеть вражескими позициями.