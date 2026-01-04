Раненый боец Вепрев помог захватить опорный пункт ВСУ

В ходе боя младший сержант уничтожил нескольких солдат противника, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Младший сержант Александр Вепрев получил ранение вследствие детонации украинского FPV-дрона и продолжил выполнять боевые задачи, что позволило российским штурмовым группам захватить опорный пункт противника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Младший сержант Александр Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по уничтожению противника на опорном пункте. В ходе штурма Александр получил осколочное ранение из-за детонации вражеского FPV-дрона. Оказав себе первую медицинскую помощь и остановив кровотечение, младший сержант Александр Вепрев продолжил выполнять боевую задачу", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны РФ, в ходе продолжившегося боя военнослужащий уничтожил нескольких вражеских боевиков, которые занимали укрепленную огневую точку и препятствовали продвижению российской штурмовой группы. "После того, как противник был уничтожен, Александр помог оказать первую медицинскую помощь своему боевому товарищу и вместе с ним был эвакуирован в медицинское учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи", - уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что благодаря мужеству и самоотверженным действиям младшего сержанта российская штурмовая группа овладела опорным пунктом ВСУ.