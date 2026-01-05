Операторы полка "Буревестник" уничтожили дрон-бомбардировщик ВСУ Jupiter-H1

Как рассказали в полку, выполнению боевой задачи также содействовал расчет РЛС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Операторы отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса воздушным тараном ликвидировали на бахмутском направлении украинский дрон-бомбардировщик Jupiter-H1. Об этом ТАСС сообщили в полку.

"В ходе выполнения боевой задачи по контролю воздушного пространства на бахмутском направлении на высоте 1 тыс. м был обнаружен и уничтожен дрон-бомбардировщик ВСУ Jupiter-H1", - информировали в полку.

Там добавили, что уничтожение дрона противника воздушным тараном осуществлено операторами при поддержке расчета РЛС.

В полку "Буревестник" отметили, что дрон Jupiter-H1 построен по комбинированной схеме, имеет возможность вертикального взлета и посадки с переходом к горизонтальному полету и может нести боевую часть до 10 кг.