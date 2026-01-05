ВС РФ уничтожили точки запуска дронов ВСУ в Харьковской области

Боевую задачу бойцы группировки "Север" выполнили при помощи ТОС-1А "Солнцепек", отметили в Минобороны

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожили укрепления и точки запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области были обнаружены укрепления с живой силой и позиции расчетов БПЛА ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Разведданные были оперативно переданы экипажам тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе точного и массированного удара все выявленные цели были успешно уничтожены. Средствами объективного контроля в режиме реального времени фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами вражеских укрытий с живой силой и позиций расчетов беспилотников.

В Минобороны отметили, что в рамках расширения буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы тяжелые огнеметные системы зарекомендовали себя как грозное оружие против систем укреплений и блиндажей противника. Благодаря тактико-техническим характеристикам термобарических боеприпасов удается нанести невосполнимый урон живой силе подразделений ВСУ.