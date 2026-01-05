ВС РФ за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

Российские военнослужащие уничтожили до 10 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью прорыва в Купянск. Уничтожено до 10 боевиков", - сказал Бигма.