ВСУ потеряли от действий группировки "Юг" три терминала связи Starlink

ВС РФ также уничтожили 3 антенны связи, наземный робототехнический комплекс, 20 блиндажей и укрытий, 7 пунктов управления, 11 антенн БПЛА и 10 беспилотников противника

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск три терминала спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 3 антенны связи, 3 терминала спутниковой связи Starlink, наземный робототехнический комплекс, 20 блиндажей и укрытий ВСУ, 7 пунктов управления и 11 антенн БПЛА, сбито 10 беспилотников противника", - сказал Астафьев.