ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Запад" 23 тяжелых квадрокоптера

Также российские военные уничтожили 22 беспилотника самолетного типа и 39 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий группировки войск "Запад" 23 тяжелых квадрокоптера, 22 беспилотника самолетного типа и 39 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"<…> уничтожены бронетранспортер "Сенатор" канадского производства, бронеавтомобиль "Козак", четыре миномета и пять наземных робототехнических комплексов. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два барражирующих боеприпаса Ram 2, 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 23 тяжелых боевых квадрокоптера. Кроме того, выявлены и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, терминал спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов ВСУ", - информировал Бигма.