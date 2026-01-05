Оператор "Бумеранга-10" протаранил дрон ВСУ Jupiter-H1 и гексакоптер "Баба-яга"

Беспилотники ВСУ потеряли управление и рухнули на берег реки

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Оператор FPV-дрона "Бумеранг-10" группировки войск "Днепр" воздушным тараном сбил украинский дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 и тяжелый гексакоптер типа "Баба-яга" над правым берегом Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оператором российского FPV-дрона "Бумеранг-10" в ходе выполнения боевой задачи над правым берегом Днепра были обнаружены украинские высотный дрон-бомбардировщик самолетного типа Jupiter-H1 и тяжелый гексакоптер типа "Баба-яга". Начальник расчета принял решение о поражении дронов противника воздушным тараном", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате ударов дрон-бомбардировщик ВСУ Jupiter-H1, а затем и гексакоптер типа "Баба-яга" потеряли управление и рухнули на речной берег. Их обломки впоследствии были обнаружены российскими военнослужащими.

В Минобороны РФ отметили, что расчеты войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают бронетехнику, артиллерийские орудия и минометы, пункты хранения боеприпасов, плавсредства, пункты управления беспилотной авиацией, пехоту и пункты временной дислокации личного состава ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.