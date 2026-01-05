Расчет гаубицы "Мста-С" уничтожили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области

В результате огневого налета противник потерял управление подразделениями, это использовали штурмовые группы группировки войск "Запад" для дальнейший действий, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные пункты временной дислокации ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" самоходно-артиллерийского полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные пункты временной дислокации с живой силой подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что при получении от аэроразведки координаты целей расчет самоходной гаубицы выдвинулся на огневую позицию, где приступил к выполнению задачи. Ведя беглый огонь из 152 мм орудия с применением осколочно-фугасных снарядов, артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов, размещенный в лесополосе. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников войск беспилотных систем в режиме реального времени, подтвердили точное и эффективное уничтожение всех выявленных целей.

В ведомстве отметили, что в результате огневого налета противник потерял управление подразделениями на этом участке фронта, что использовали штурмовые группы группировки войск "Запад" для дальнейший действий.