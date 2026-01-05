Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили орудие ВСУ М119 на Запорожье

Замаскированную цель выявила воздушная разведка, сообщили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ М119 в районе села Староукраинка Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" в ходе воздушной разведки выявили замаскированную под навесом позицию артиллерийского орудия М119 американского производства в районе населенного пункта Староукраинка. В непосредственной близости от орудия находился артиллерийский расчет противника. После уточнения координат по выявленной позиции была нанесена серия ударов расчетами ударных FPV-дронов. В результате первых попаданий защитная конструкция была разрушена, огневая позиция вскрыта", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что для дальнейшего поражения цели был задействован расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет", который точным ударом уничтожил артиллерийское орудие. После этого по позиции был нанесен дополнительный удар FPV-дроном, уничтоживший и расчет противника.