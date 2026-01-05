Оператор FPV-истребителя уничтожил тараном высотный беспилотник ВСУ "Щедрик"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Оператор FPV-истребителя группировки войск "Запад" уничтожил тараном высотный разведывательно-ударный беспилотник самолетного типа "Щедрик" ВСУ, направлявшийся к государственной границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетом радиолокационной станции подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности соединения был обнаружен многоцелевой разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Щедрик" ВСУ, направляющихся к государственной границе РФ", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящегося в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребителя для перехвата вражеского беспилотника.

Отмечается, что на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, оператор FPV-истребителя настиг "Щедрик", осуществил его таран и уничтожение в воздухе.