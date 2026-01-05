Пленный из ВСУ заявил, что его сослуживцы растапливали снег из-за нехватки воды

БЕЛГОРОД, 5 января. /ТАСС/. Солдатам Вооруженных сил Украины приходилось пить собранную дождевую воду и растопленный снег из-за отсутствия подвоза провизии на позиции на сумском направлении. Об этом ТАСС заявил солдат 5-го погранотряда ВСУ, оператор противотанкового ракетного комплекса Владислав Заболотный, сдавшийся в плен российским военнослужащим в Сумской области.

"Бывало, приходилось топить снег, чтобы попить, собирать дождевую воду, потому что подвоза воды не было вовсе. Ее (питьевую воду - прим. ТАСС) разбирали сразу же на складах, либо она просто не поставлялась нам", - рассказал он.

Заболотный добавил, что из-за проблем с поставкой воды на позиции у солдат часто возникало обезвоживание.