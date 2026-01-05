В Харьковской области расчеты FPV-дронов уничтожили группы боевиков ВСУ

Украинских военнослужащих обнаружили, когда они пытались покинуть позиции своих подразделений

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили разрозненные группы военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами расчетов FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки "Север" были уничтожены разрозненные группы боевиков ВСУ на позициях в Харьковской области. Расчеты разведывательных беспилотников войск беспилотных систем выявили военнослужащих ВСУ при попытке покинуть позиции своих подразделений. Цели оперативно были переданы подразделению беспилотных систем и поражены операторами FPV-дронов", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что войска беспилотных систем в составе группировки "Север" систематично выбивают противника и не позволяют производить ротацию личного состава ВСУ, в полосе безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины.