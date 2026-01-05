ТАСС: пленный разведчик ВСУ передал ВС РФ важные координаты для ударов

Речь идет о координатах военных объектов украинской армии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Пленный разведчик ВСУ Владимир Ли передал для удара российской стороне ряд координат важных целей. Соответствующая информация есть в распоряжении ТАСС.

По данным агентства, Ли передал координаты различных военных объектов ВСУ.

Как рассказал в беседе с ТАСС сам Ли, он сдался в плен после того, как был брошен командованием и сослуживцами на одной из закрытых позиций, которая перешла под контроль ВС РФ. "Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС РФ] просто зашли в дом, в котором я находился", - добавил Ли.

Ранее ТАСС сообщал, что в сентябре в плен РФ на запорожском направлении попали пять офицеров ГУР МО Украины, в том числе Ли.