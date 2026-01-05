ТАСС: из-под Волчанска выводят подразделения ГУР Украины "Центр Тимура"
03:33
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Командование ВСУ выводит из-под Волчанска подразделения ГУР Минобороны Украины "Центр Тимура" для восполнения потерь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ выводит с волчанского направления подразделения ГУР "Центр Тимура" на восполнение потерь, которое зачастую использовалось как штурмовая пехота", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на харьковском направлении юго-западнее Лимана штурмовики зачистили участок леса. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.