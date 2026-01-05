ТАСС: в Сумскую область к нацбату "Арей" перебросили отдельный разведбат ВСУ

Украинская сторона перебрасывает подкрепления для удержания позиций, сообщили российские силовики

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Отдельный разведывательный батальон ВСУ переброшен в Сумскую область на усиление нацполка "Арей", участвовавшего во вторжении в Курскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Краснопольский район Сумской области противник продолжает перебрасывать подкрепления для удержания позиций и проведения контратак. Для усиления 253-го отдельного штурмового полка "Арей" переброшен 53-й отдельный разведбатальон", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили ТАСС, что подразделения 253-го отдельного штурмового полка ВСУ "Арей", состоящего из идейных нацистов, переброшены в Сумскую область.

"Арей" недавно был преобразован в полк, ранее - 253-й отдельный штурмовой батальон 129-й отдельной бригады теробороны. Подразделение понесло большие потери при вторжении в Курскую область.

По показаниям пленных, основу "Арея", помимо нацистов, составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники.