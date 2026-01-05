ТАСС: в Черниговской области уничтожили более 70 дронов ВСУ

Также уничтожены несколько единиц техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Хранилище и площадка для запуска украинских ударных БПЛА поражены в Черниговской области, уничтожено более 70 дронов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Ударами ОТРК "Искандер" поражено хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия противника. Уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов", - сказал собеседник агентства.