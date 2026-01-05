Над Московской и Рязанской областями за ночь сбили три украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Московским регионом и Рязанской областью.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 4.01 до 07:00 мск 5.01 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.