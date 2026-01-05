ВС РФ поразили пункт дислокации бригады Нацгвардии Украины в ДНР

Пункт обнаружили в одной из лесопосадок в районе Родинского, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российске войска четырьмя авиабомбами ФАБ-500 поразили пункт временной дислокации 15-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины в районе Родинского в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ в одной из лесопосадок в районе н. п. Родинское в ДНР был обнаружен пункт сосредоточения подразделений 15-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины. По выявленной цели Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением четырех авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава противника", - говорится в сообщении.