Средства ПВО РФ сбили за сутки 356 беспилотников ВСУ самолетного типа

ВС РФ также уничтожили по три управляемые авиабомбы и снаряда HIMARS

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки по три управляемые авиабомбы и снаряда HIMARS, а также 356 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.