ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 265 военнослужащих

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 290 военнослужащих

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 265 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 290 военнослужащих, "Запад" - более 180, "Южная" - свыше 180, "Центр" - более 350, "Восток" - более 220, "Днепр" - до 45 военнослужащих.