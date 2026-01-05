ВС РФ ежедневно продвигаются при создании полосы безопасности в приграничье

Российские бойцы шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, рассказали в МО РФ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежедневно продвигаются вперед. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщили об освобождении населенного пункта Грабовское в Сумской области.