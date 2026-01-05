ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Минобороны показало кадры освобождения Грабовского в Сумской области

Действуя мелкими группами, штурмовые подразделения смогли закрепиться в населенном пункте и провести зачистку зданий, сообщили в ведомстве
Редакция сайта ТАСС
09:47
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Грабовское в Сумской области военнослужащими 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что российские бойцы уничтожили основные очаги сопротивления точными ударами артиллерии и FPV-дронов. ВСУ понесли потери, противник был вынужден оставить свои позиции и выйти из села. "Действуя мелкими группами, штурмовые подразделения смогли закрепиться в населенном пункте и провести зачистку зданий, подвальных помещений и прилегающих лесополос", - добавили в МО РФ.

Об освобождении населенного пункта в Минобороны РФ сообщили 5 января. 

