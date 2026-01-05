Над регионами России за четыре часа сбили 42 украинских БПЛА

Над Белгородской областью уничтожили 16 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за четыре часа сбили 42 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ, в том числе два летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"5 января т. г. в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА над территорией Белгородской области, 7 БПЛА над территорией Курской области, 6 БПЛА над территорией Рязанской области, 5 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 2 летевших на Москву, 4 БПЛА над территорией Ростовской области, 2 БПЛА над территорией Тульской области, 1 БПЛА над территорией Брянской области и 1 БПЛА над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.